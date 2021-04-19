Команда Порошенка витрачала мільйони з бюджету на телепрограми: докази

Схема часів Петра Порошенка проступає на поверхню. Мільйони державних грошей витрачалися на те, щоб ощасливити телеканали п'ятого президента, закупляючи за безглуздими цінами контент короткого терміну придатності.

Усі ці подробиці стали відомими тільки зараз, коли змінилося керівництво на каналі "Дом", що покликаний відродити проукраїнські погляди на окупованих територіях. І на який одночасно накинулися як порохоботи, так і російські пропагандисти.

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На канал "Дом" нападали російські пропагандисти і прибічники Порошенка

Російські пропагандисти, як-от Дмитро Кисельов, нападали на український телеканал "Дом". Аналогічні нападки лунають і від обличчя іншої пропаганди – порошенківської.

Ірина Геращенко тепер вдягнула на себе маску моралізатора. Хоча сама працювала на "Інтері" – телеканалі партії Медведчука – і також виправдовувала найогидніші вчинки президента Порошенка.

Уявіть собі, російськомовний розважальний канал за гроші платників податків. Тепер кожен українець платить за те, щоб телеканал з таким легким контентом наповнювався "Сватами" й іншою продукцією "95 кварталу",

– заявила нардепка.

Насправді паніка в лавах російських інформаційних найманців та одночасно прихильників Петра Порошенка має різну природу.

В Кремлі просто не можуть допустити думки, що для окупованих територій українською державою буде вироблятися свій контент, який даватиме альтернативну картинку реальності. Не таку, як російська маячня з фабрики фейків Russia Today.

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Зрештою в обуренні офіційних московських пропагандистів немає нічого дивного, хоча така поведінка нас обурює. Вони діють за законами війни.

Набагато цікавіше дослідити, чому почали обурюватися в лавах Петра Порошенка. Все тому, що на поверхню стали спливати дикі речі, які дозволяла влада за часів п'ятого президента. Вони стосуються роботи телеканалу для окупованих територій.

"Суботній політклуб" з ведучим Віталієм Портніковим, шоу "Княжицький", "Кіно з Яніною Соколовою". Може, ви чули ці назви раніше? Це програми, які виходили на телеканалах, підконтрольних чи приналежних Порошенку:

"5 каналі";

"Еспресо".

Але це не вся правда. Це телепроєкти, на закупівлю яких держава витратила мільйони гривень з 2017 по 2019 рік.

Як частина цих грошей перейшла у розпорядження компаній Порошенка та його соратників

Розслідування цих фактів провів журналіст Віталій Сизов. Він заявив, що "Дом" почав супутникове мовлення 1 березня на базі державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". І від самого початку телеканал зіткнувся з хвилею критики й відвертої агресії.

Найдивовижніше те, що шквал цього хейту надійшов не з боку основної глядацької аудиторії каналу — мешканців непідконтрольних Донбасу та Криму. Основна ударна хвиля негативу надійшла від політиків, блогерів, безпосередньо або опосередковано пов'язаних з певними політичними партіями, включно з оплаченими піар-менеджерами політичних кампаній,

– написав журналіст.

Віталій не згадує, хто є головними хейтерами каналу "Дом", тому їх озвучу я. Це Петро Порошенко та його прихильники. А причини цього вам стануть зараз зрозумілими.

До 2019 року державне підприємство "Мультимедійну платформу іномовлення України" очолювала Людмила Березовська. Зараз вона – членкиня Наглядової ради суспільного мовника від партії "Європейська Солідарність".

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До цього Березовська була виконавчою продюсеркою "5 каналу" Порошенка. Ну а сам п'ятий президент дуже добре відомий своїм ставленням до приватної телевотчини після прослуханих телефонних розмов. Зокрема, він вимагав від продюсера показувати себе, коли "повзав рачки по барикадах".

Менеджмент Березовської в часи Порошенка на державному телеканалі іномовлення укладав договори з правом трансляції не на 1 – 2 роки, як це зазвичай робиться – на цілих 10 років. І при чому закупляв не якісь світові шедеври кіно, а пропагандистські телепередачі самого Порошенка, які до того ж мають короткий термін придатності.

У 2021 чи 2025 році показувати програми 2017 року є просто абсурдом. Але в тому й фішка – права купувалися в каналів п'ятого президента на 10 років.

Згідно з угодою від 3 липня 2017 року, "Мультимедійна платформа іномовлення України" на 10 років отримала права на демонстрацію телепрограм "Машина часу", "Кіно з Яніною Соколовою" і "Невигадані історії". За 48 випусків кожної передачі, яка вже була записана і показана на "5 каналі", заплатили 1 мільйон 596 тисяч гривень.

У 2017 році це державне підприємство купило в "5 каналу" програму "Сімейні зустрічі з Габріелою Масангою". За 52 випуски вже виробленого контенту заплатили 754 тисяч гривень.

Мабуть, з роками ці програми лише покращуються, ніби добре вино, тому що права на трансляцію викуплені не на рік, а на 10 років.

– іронізує автор розслідування Віталій Сизов.

3 липня 2017 року "Мультимедійна платформа іномовлення України" купила у фірми "Голдберрі" – це телеканал "Еспресо" – права на кілька програм загальною вартістю 1 мільйон 680 тисяч гривень.

Найдорожчою виявилася програма "Княжицький" (48 випусків), де ведучим виступає чинний нардеп від партії Порошенка "Європейська солідарність" Микола Княжицький.



Микола Княжицький / Фото "Радіо Свобода"

Той самий Княжицький, який:

в минулому скликанні входив до "Народного фронту";

причетний до знищення єдиного опозиційного до режиму Януковича телеканалу "ТВі";

є кумом регіонала Володимира Сівковича – агента КДБ, який причетний до кровопролиття на Майдані, і який втік до Росії після падіння режиму Януковича.

Права на показ пропагандистського непотребу Княжицького, який застаріває наступного дня після трансляції, оцінили у 840 тисяч гривень. А ось програму цього ж каналу "Відповіді з Ольгою Лень" — лише у 210 тисяч.

За договором від 14 серпня 2018 року, іномовлення отримало на 10 років програми "Суботній політклуб" з Віталієм Портніковим, "Культ: експрес з Марією Бурмакою" і вже згаданого "Княжицького" (по 31 програмі кожного) за 1 мільйон 381 тисячу гривень.

Обговорення порядку денного 2018 року навряд чи актуальне у 2021 році, однак саме сьогодні канали іномовлення мають транслювати цей контент, не враховуючи ні зростаючі запити аудиторії, ні актуальність заявленого контенту,

– пише Віталій Сизов.

Вартість одного випуску шоу "Княжицький", яке застаріло наступного тижня після першого ефіру і яке треба показувати ще 10 років, для державного телеканалу становила 17 500 гривень. Купували ці права в телеканалу "Еспресо", який належав тому самому Княжицькому. До березня 2018 року одним з бенефіціарів телеканалу зазначалася дружина депутата.

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Ще одна цікава деталь – в період з 2017 по 2019 роки ефір телеканалу іномовлення планувався паном Едуардом Аршинніковим.

До цього він працював за сумісництвом керівником відділу промо в фірмі "Голдберрі", тобто в тому ж самому "Еспресо" родини Княжицьких.

Канал іномовлення в часи Порошенка перетворився в кошик для сміття

В часи Порошенка телеканал іномовлення перетворився просто в сміттєвий кошик, куди скидався вже показаний за другим – третім колом інформаційний секонд-хенд.

Укладалися договори, за якими ці програми, що морально застарівали наступного тижня чи місяця, мали демонструватися протягом 10 років. І на заміну з державного підприємства, яким є канал іномовлення, виводилися мільйони державних коштів.

Ірина Геращенко та їй подібні звинувачують телеканал "Дом" у тому, що творили вони самі за часів президентства Порошенка. Мовиться про витрачання грошей на інформаційний хлам. А "Квартал 95" свій контент каналу "Дом" передав безкоштовно.

Ринкова ціна цього безкоштовного для "Дому" продукту значна вища за ціну того, який за грощі купував державний телеканал "Мультимедійна платформа іномовлення України" в структур родини Княжицького та Петра Порошенко,

– підсумував журналіст Віталій Сизов.

А від себе я додам, що ці схеми оточення Порошенка мають стати не тільки предметом для телевізійного розслідування, а для кримінального провадження з наступними вироками.