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      Команда підставляє Зеленського, – Наталя Адаменко прокоментувала поведінку президента

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      Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово влаштовує конфлікти з чиновниками. Одна частина українців його засуджує за таку поведінку, а інша – що так і потрібно говорити з політиками.

      Поведінку президента в прямому ефірі 24 каналу прокоментувала експерт з етикету та дипломатичного протоколу Наталі Адаменко.

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      – Це ненормально, це невихованість. Проте мені дуже не хотілося б ображати батьків нашого президента. Я беззаперечно знаю і відчуваю, що його виховували правильно. Я починаю думати, що команда Зеленського так чи інакше його підставляє. Іншого слова я не підберу, тому що йому не кажуть, що треба робити правильно. Може його підбурюють оттак себе поводити, говорячи, що він буде збирати електорат.

      – Мені б дуже не хотілося, щоб наші люди з задоволенням дивилися і аплодували такій поведінці. Може йому хтось каже, що це свобода слова, коли можна ображати людину в присутності інших. По-перше, не можна "ТИкати".

      – Колись Сократ сказав: заговори, щоб я тебе побачив. Тому що форма повинна співпадати з тим, що всередині. Така поведінка говорить, що й всередині наш президент зневажає людей, можливо, у такий спосіб він хоче показати свою силу. Проте він забуває, а може й не знає про те, що таке хамство і підвищений тон – це слабкість. Президент – це взірець для всіх людей.

      Суперечки Зеленського з чиновниками:

      У Борисполі президент Володимир Зеленський влаштував суперечку і вигнав із зустрічі секретаря міськради Ярослава Годунка. Гарант назвав чиновника розбійником, адже той раніше був засуджений за розбій, поєднаний із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

      Дивіться відео суперечок у Борисполі:

      У Дніпрі 12 липня президент уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим,  за умовами якої останній подасть у відставку, якщо центральний міст не відремонтують до 14 вересня.

      13 липня Зеленський емоційно закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку. Тоді президент звернувся до Власова словами: "Ви вважаєте, що я – ідіот? Гаразд – я, Ви нас усіх вважаєте ідіотами?".

      У Миколаєві 17 липня глава держави влаштував перепалку з директором місцевого аеропорту Федором Барною . Щоправда, останній зумів відповісти гаранту. "Ви хочете нам допомогти, чи нас построїти тут усіх?" – в один із моментів палкої дискусії запитав Барна.
      На це президент обурився: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!". А також з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його "малоросом".

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Офіс Президента Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
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