Команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами, – Зеленський

Сьогодні команди України та Сполучених Штатів працюють над проєктом угоди між урядами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента Зеленського.

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Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат,

– зазначив президент.

Зеленський також розповів, що сьогодні було багато координації з лідерами.

Зокрема, гарант розмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Ми відштовхуємося від того, що наша незалежність – України та Польщі – це дуже тісно пов’язані речі", – сказав він. За його словами, що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Він додав, що 20 століття це довело і зараз маємо бути разом. Президент висловив вдячність Польщі за підтримку.

Також Зеленський говорив із премʼєром Хорватії. Президент подякував йому за оборонну підтримку, безпекову співпрацю. "Ми багато робимо разом із Хорватією, і обмінялися думками щодо найближчих кроків і подій", – додав лідер.

Була також розмова із лідером Чехії. Зеленський зазначив, що Україна дуже цінує принциповість чеської позиції. Вони обговорили ситуацію в Європі, "усе, що робиться заради наближення миру". Він висловив чеську президенту вдячність.

Також Зеленський розповів, що говорив з премʼєром Швеції – країни з регіону, у якому зараз, на жаль, стала постійною гібридна загроза і багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі. "Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії", – додав лідер.

За словами президента, він сьогодні дуже субстантивно говорив також із прем’єр-міністром Люксембургу щодо різних ідей і пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки.

"І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою", – розповів гарант.

Була також дуже хороша розмова з главою уряду Словенії. Зеленський зазначив, що "важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою". Він подякував Словенії за допомогу нашому захисту й за підтримку у спільних європейських справах.

Крім цього, президент провів розмову з премʼєром Ірландії про нашу взаємодію в Європі, і про ключові позиції в дипломатії, які є зараз. "Дуже тепле ставлення до наших людей, до нашого захисту. Ми цінуємо це", – вказав він.

Президент зазначив, що Україна продовжує працювати з нашими партнерами в ключових світових регіонах, зокрема в Африці. Лідер України говорив сьогодні із президентом Кот-дʼІвуару. Він висловив вдячність за підтримку суверенітету України, нашої територіальної цілісності й "позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації".

Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова "порядок". Я дякую всім за підтримку!,

– резюмував президент України.