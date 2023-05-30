Комбат через "помсту" начебто підірвав автівку захисників: скандал набирає обертів

125 бригада ТРО опинилася в епіцентрі скандалу. Військовий заявив, що комбат спалив автівку, яку захисникам передали волонтери.

Військовий опублікував відео з авто, яке палає

Військовий Віталій Карвацький опублікував відео, на якому палає автомобіль. Голос за кадром каже, що комбат Андрій Селехман підірвав автомобіль, бо військові поїхали у Лиман по бензин, необхідний для генераторів.

Зверніть увагу Поліція перевірила паркінг в Києві, куди охоронець не впустив людей й казав, що "йому начхати"

Комбат хоче і в*бав машину гранатою. Бо бачте хлопці поїхали в СЗЧ (самовільне залишення частини – 24 Канал). Хоча насправді вони поїхали на пошту,

– мовиться у повідомленні.

Комбата звинувачують у підпалі автівки: дивіться відео 18+

Військовому погрожують

Згодом Карвацький заявив, що його викликають до комбата й "вішають на нього справи". Він наголосив, що командування намагається прикрити "ж*пи", а з солдата роблять "козла відпущення".

У наступному відео Карвацький повідомив: йому погрожують та вимагають опублікувати відео з вибаченнями. Водночас військовий не збирається відступати від своїх слів. Він наголошує, що авто спалив саме комбат. Хоча офіційна версія – інша.

Ситуація набула резонансу

Відео набуло розголосу у соцмережах. Коли Карвацький вкотре вийшов на зв'язок, він повідомив, що йому повернули телефон.

Віталій Карвацький вийшов на зв'язок: дивіться відео

"Подія набула розголосу, і не поміченою для Києва не лишилася. Сьогодні приїхали представники контрозвідки, управління бригади, представники управління Сил ТрО для того, що б розібратися в ситуації", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, захисник наголосив: варто не боятися й боротися з несправедливістю та злом.

У Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід" заявили , що за фактом підпалу автівки розпочали службове розслідування. Окрім того, розслідування проводить контррозвідка СБУ.

Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з СБУ, щоб отримати коментар.

Що каже Масі Наєм

Правозахисник Масі Найєм заявив, що захищатиме Карвацького. За словами юриста, командир бригади на словах виступив за те що Віталій правий.

"Щойно говорив із ним (Карвацьким – 24 Канал). Викликали до комбата, там було ВСП. Він не є свідком. РВП були свідками, але хлопці відмовляються від своіх свідчень. Контррозвідка перевірила іх телефони і там встановили що комбат все ж таки підірвав", – наголосив Найєм.

Він наголосив, що військовий вже написав пояснення.

Скандал в Івано-Франківську

Нещодавно скандал спалахнув в Івано-Франківську. У мережі опублікували відео, як офіцер знущається з солдата-строковика. ДБР розпочало розслідування. Згодом офіцеру повідомили про підозру. Окрім того, зафіксували ще два факти застосування сили проти солдатів.