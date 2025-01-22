Пів року була вдома: на Рівненщині командир роти "заплющив очі" на величезні виплати заступниці

ДБР повідомило про підозру командиру роти однієї з військових частин Рівненської області. Чоловік допустив незаконне нарахування грошових виплат відсутній на службі заступниці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Як комроти "не бачив" відсутність заступниці на службі

За даними правоохоронців, заступниця командира роти з жовтня 2022 року по квітень 2023 року перебувала вдома у Рівному, а за документами – нібито у військовій частині та начебто проходила службу.

Командир роти не звертав уваги на відсутність підлеглої на місці служби та допустив безпідставне нарахування їх грошових виплат на загальну суму понад 777 тисяч гривень. У тому числі їй були нараховані доплати за нібито несення служби у зоні бойових дій,

– зазначили у ДБР.

Військовому вже повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

За місцем проживання заступниці командира роти в Рівному вже провели обшуки. Наразі правоохоронці вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.