Провів "виховну бесіду": командиру за побиття строковика на Житомирщині світить тюремний термін

В одній з військових частин Житомирщини стався скандал через те, що командир побив строковика. Тепер командиру світить тюремний термін до 12 років.

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування через побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.

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Життю та здоров'ю строковика нічого не загрожує

Правоохоронці повідомили, що скандальний інцидент стався 11 березня після обіду. У цей же день відео побиття строковика з'явилося у мережі.

З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп'яніння,

– йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Що відомо про скандал у військовій частині на Житомирщині