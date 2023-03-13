Провів "виховну бесіду": командиру за побиття строковика на Житомирщині світить тюремний термін
Джерело:ДБР
В одній з військових частин Житомирщини стався скандал через те, що командир побив строковика. Тепер командиру світить тюремний термін до 12 років.
У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування через побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.
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Життю та здоров'ю строковика нічого не загрожує
Правоохоронці повідомили, що скандальний інцидент стався 11 березня після обіду. У цей же день відео побиття строковика з'явилося у мережі.
З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп'яніння,
– йдеться у повідомленні.
У ДБР зазначили, що життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Що відомо про скандал у військовій частині на Житомирщині
- Інцидент стався у 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва. Лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика й відео цього опинилося у відкритому доступі.
- Згодом у мережі з'явилося ще одне відео, де командир просить вибачення за свій вчинок. Він сказав, що побив строковика нібито через вживання алкоголю.
- "Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він (боєць – 24 Канал) не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій", – заявив військовий.
- У навчальному центрі повідомили, що вже розпочали службове розслідування. Окрім ДБР, інцидент розслідують Служба Військового правопорядку та контррозвідка.
- Повідомляється, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.