Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини та зустрівся там з Реджепом Ердоганом. Згодом український лідер поділився гарною новиною: в Україну він повертається разом з командирами "Азовсталі". Повернення героїв додому викликало виття на болотах.

Субота для росіян зіпсована остаточно. До слова, як і літній відпочинок у Туреччині. У соцмережах вони волають про зраду й "червоні лінії", інформує 24 Канал.

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Окрім того, росіяни бідкаються, що Володимира Путіна знову обманули. Що ж, їм варто звикати, що болота вже давно залишилися за межею усього цивілізованого світу.

Російські окупанти масово "пакетизуються" в Україні й ниють, що їх ліквідовують. Тим часом диванні експерти на болотах вже фантазують про захоплення територій Туреччини.

Також розчаровані росіяни змушені визнати, що у Росії "немає друзів". Також громадяни країни-терористки досі не розуміють, навіщо їм Віктор Медведчук, й що з ним робити. А тим часом вони втрачають унікальний шанс записатися на курси турецької до Оксани Марченко.

У росіян палає / скриншоти з мережі (18+)

Що ж, росіянам доведеться змиритися, що кожен новий день приноситиме їм все нові й нові розчарування.

Командири "Азовсталі" повертаються в Україну

Володимир Зеленський 8 липня повідомив радісну новину: командири "Азовсталі" вилітають з Туреччини. В Україну повертаються: