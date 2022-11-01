"Рвуться до бою": в якому стані командири з "Азовсталі" та коли повернуться в Україну

Командири, які брали участь в обороні "Азовсталі" досі перебувають у Туреччині, їх навідують представники української влади. Однак, про повернення захисників в Україну наразі мови не йдеться.

Про те, як почуваються командири, розповів посол України у Туреччині Василь Боднар. Він наголосив, що під час зустрічей із захисниками зберігають умови безпеки, адже ризики все ще високі.

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Вони у прекрасному стані. Від них тільки 15 жовтня поїхали члени родин. Перед тим їх відвідували Перша леді та голова Офісу президента. Я теж з ними зустрічаюся. Звичайно, це не відкрита територія. З погляду безпеки і ймовірності того, що за ними можуть полювати ті ж представники російських спецслужб, доступ до них обмежений,

– зауважив Боднар.

Втім, щодня, за словами посла, їх відвідує один комунікатор. Дипломат також запевнив, що наші захисники мають все, що потрібно.

Захисники рвуться до бою: чи можливо це

"Вони пройшли медичне обстеження, зараз перебувають у добрій формі. Рвуться до бою і я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо якісь рішення, які втілюватимуть їхні бажання", – додав посол.

Втім, за його словами, негайно повернути командирів на територію України неможливо.

Є триваючий процес обмінів. І відразу привезти їх до України не є можливим, оскільки це може зашкодити процесам подальших обмінів чи звільнення наших військовополонених,

– пояснив Боднар.

Звільнення командирів з полону: що відомо

Командирів захисників Маріуполя звільнили з російського полону 21 вересня. Їх доправили в Туреччину, де вони перебуватимуть під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Повернути вдалось:

Дениса Прокопенка – "Редіса";

Сергія Волинського – "Волину";

Святослава Паламаря – "Калину";

Олега Хоменка;

та Дениса Шлегу.

З початку обміну повідомлялось, що командири перебуватимуть у Туреччині до кінця війни під охороною.

3 жовтня воїни вперше побачили своїх рідних, яких привезли в Туреччину. Президент Володимир Зеленський нагородив 5 командирів з "Азовсталі" званням Героїв України.

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