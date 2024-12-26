Командиру взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, повідомили про підозру

Командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою повноважень.

Також його підозрюють у самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

Дивіться також Були звернення ще з вересня 2024 року, – Лубінець прокоментував скандал у 211 бригаді

Що відомо про оголошення підозри

ДБР повідомило про підозру командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів. Ймовірно, йдеться про Владислава Пастуха, який, за попередньою інформацією, неодноразово вдавався до погроз та побиттів стосовно підлеглих.

За даними слідства, підозрюваний з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на східній частині України неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в лютому 2024 року, перебуваючи на території Дніпропетровської області, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла.

Вже у Донецькій області пізніше він знову побив цього солдата, як зазначили в Офісі генпрокурора. Зазначається, що підозрюваний дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції, подібної до хреста.

В ході слідства з’ясувалося, що підозрюваний на Дніпропетровщині побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання. Крім того, у травні, перебуваючи на Харківщині, він побив підлеглого через нібито неналежне звернення до нього,

– ідеться у повідомленні.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усі факти насильства над бійцями. У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук. Після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.