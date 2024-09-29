Загинув разом з Насраллою: у "Хезболлі" підтвердили ліквідацію командувача Алі Каракі

"Хезболла" підтвердила загибель ще одного свого командира 27 вересня. Мовиться про Алі Каракі, командувача Південним фронтом в Лівані.

Про це повідомив представник "Хезболли" Мухаммед Алі Халіл. Ліванський командир загинув разом із Хасаном Насраллою у Бейруті.

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Алі Каракі загинув разом з Насраллою у Бейруті

"Хезболла" офіційно підтвердила смерть Алі Каракі, командувача Південного фронту, який керував військовими операціями угруповання на півдні Лівану.

Як повідомляється, Каракі загинув разом з лідером "Хезболли" Хасаном Насраллою під час удару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по Бейруту в п'ятницю. Цей інцидент стався після попереднього замаху на Каракі, здійсненого ізраїльськими силами минулого тижня, який він пережив.

До цього ЦАХАЛ підтвердив загибель Алі Каракі, командувача Південного фронту "Хезболли", а також кількох інших командирів Хасана Насралли.

Як повідомляється, Насралла був убитий в штаб-квартирі "Хезболли", розташованій в південному передмісті Бейрута, в районі, який вважається опорним пунктом угруповання, відомому як Дахія. За попередніми даними, штаб-квартира була розташована під землею, під житловими будинками в районі Дахії.