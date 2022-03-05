Командувач оборони Києва Сирський перевірив фортифікаційні об'єкти: яскраві фото

Київ готується дати відсіч ворожим російським силам. Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність фортифікаційних об'єктів особисто.

Як наголосили в Міноборони України, для відсічі агресору на Київщині вживаються всі необхідні заходи. Люди обладнують блок-пости, спостережні пункти.

Важливо З напрямку Бучі – Ворзеля мала відбутися евакуація, але підірвали колії

Також містяни організовуються у мобільно-дозорні групи.

Такої єдності громадян та сил оборони ще не було ніколи. Ми готові відбити та перемогти ворога. Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу,

– зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

Командувач оборони Києва перевірив фортифікаційні об'єкти / Фото Міноборони

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