Командувач ОК "Південь" йде з посади: він координуватиме військове співробітництво з партнерами
- Генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача ОК "Південь" та очолить українську команду при NSATU у Вісбадені для координації військового співробітництва з партнерами.
- Його основним завданням буде координація постачання військової допомоги Україні від країн-членів та партнерів НАТО.
Командувач ОК "Південь" генерал Геннадій Шаповалов йде з посади. Він очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.
Його завданням буде координація військового співробітництва з союзниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
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Які завдання виконуватиме Шаповалов
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що йде з посади командувача військ оперативного командування "Південь". Він подякував колегам за службу.
Тепер він очолить українську команду при NSATU у Вісбадені. На виконання доручення президента України глава Міноборони вже підписав відповідне призначення.
Там його основним завданням буде координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.
Довідка: NSATU – це структура НАТО для координації військової допомоги Україні. Вона займається координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
Нагадаємо, Дональд Трамп хоче обміняти рідкоземельні метали з України на військову допомогу США. Президент США наголосив, що у питанні мирного врегулювання в Україні досягнуто "великого прогресу".