Командувач ОК "Південь" йде з посади: він координуватиме військове співробітництво з партнерами

Командувач ОК "Південь" генерал Геннадій Шаповалов йде з посади. Він очолить українську команду при NSATU у Вісбадені.

Його завданням буде координація військового співробітництва з союзниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також США відновили постачання зброї Україні, – Reuters

Які завдання виконуватиме Шаповалов

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив на своїй сторінці у Facebook, що йде з посади командувача військ оперативного командування "Південь". Він подякував колегам за службу.

Тепер він очолить українську команду при NSATU у Вісбадені. На виконання доручення президента України глава Міноборони вже підписав відповідне призначення.

Там його основним завданням буде координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.

Довідка: NSATU – це структура НАТО для координації військової допомоги Україні. Вона займається координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче обміняти рідкоземельні метали з України на військову допомогу США. Президент США наголосив, що у питанні мирного врегулювання в Україні досягнуто "великого прогресу".