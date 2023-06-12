Стріляв по полонених за відмову спілкуватися російською: командиру росгвардії повідомили підозру

Служба безпеки України оголосила підозру начальнику групи щодо роботи з особовим складом 376-го окремого батальйону оперативного призначення росгвардії Костянтинові Юдіну.

На початку квітня 2023 року, виконуючи обов'язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Дивіться також Списки ліквідованих окупантів поповнив командир підрозділу "Шторм" і два офіцери

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту Росії перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон. При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою,

– встановила СБУ.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого росіянин відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпоста і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни.

Окупант стріляв по українському полоненому

Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Росіянин знову повторив вимогу розмовляти російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).