Командувач ССО Трепак спрогнозував тривалість війни Росії проти України

Україні доведеться довго воювати проти Росії, тому люди повинні усвідомити чи роблять достатньо, щоб держава вистояла у цій війні.

Про це заявив командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України бригадний генерал Олександр Трепак. Він також пояснив від чого залежить ефективність українських бійців.

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Україні доведеться воювати довго

Олександр Трепак зазначив, що ССО ЗСУ не мають права програвати, адже багато втратили на цій війні.

Росіяни убили, замучили дорогих нам людей, зруйнували домівки, позбавили спокою і знищили минуле життя. Через росіян ми втратили своїх побратимів, рідні загиблих воїнів лишилися без близьких. Чи можемо ми після цього втрачати віру у перемогу? Авжеж, ні. Після всього, що принесла нам Росія, опускати руки просто не маємо права,

– сказав він.

Командувач додав, що Україна буде змушена довго воювати, а карати російських злочинців – ще довше.

Хто здатний змінити Україну

Командувач ССО ЗСУ зазначив, що лише українці здатні змінити Україну. Вони мають усвідомити, чи роблять достатньо задля перемоги країни. Водночас Трепак наголошує, що багато хто має зізнатися собі, що йому страшно змінити цивільне життя на військове.

Нам не потрібні безстрашні супергерої, нам потрібні ті, хто розуміє: без участі кожного з нас Україна перетвориться на територію на околиці Європи, а українці зникнуть як нація,

– зауважив він.

Від чого залежить ефективність ЗСУ

Військовий наголосив, що ефективність ЗСУ залежить від українського суспільства.

Ефективність Сил спеціальних операцій зокрема і ЗСУ в цілому залежить від людей, які хочуть жити у власній країні за своїми законами і правилами. І чим більше їх приєднається до наших лав – тим швидше ми зможемо здолати одвічного ворога,

– додав командувач ССО ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше 24 Канал писав, що відомо про нового командувача ССО Трепака.