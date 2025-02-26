Командувача Об'єднаних сил ЗСУ Гнатова звільнили з посади

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Про звільнення Гнатова з посади стало відомо з указу президента, повідомляє 24 Канал.

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Гнатова звільнили з посади

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Відповідний указ №148/2025 розміщений на сайті у середу, 26 лютого.

Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України,

– йдеться в документі.

Нагадаємо, що Гнатова призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ в червні 2024 року. Тоді Володимир Зеленський звільнив генерала Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил. Йому на заміну прийшов Андрій Гнатов.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини. Усе, що відомо про Андрія Гнатова, читайте в матеріалі 24 Каналу.