У ПвК "Південь" може змінитись командувач: Зеленський про рішення після атак на Одещину

У Повітряному командуванні "Південь" можуть замінити командувача. Наразі ним є генерал-майор Дмитро Карпенко. Таке рішення розглядає Володимир Зеленський на тлі масованих російських атак по Одещині.

Про це розповів президент України 20 грудня під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Які рішення ухвалює Зеленський після атак?

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує протидіяти російським атакам. Держава намагається захистити кожен регіон України, зокрема південні. Останнім часом в Одесі та області атаки створюють додаткові загрози для логістики та енергетики.

Президент наголосив, що захист регіону посилять, зокрема шляхом зміцнення систем ППО. За його словами, відповідні рішення ухвалюються оперативно.

Також Зеленський повідомив, що обговорював питання зміни командувача Повітряного командування "Південь". Йдеться про можливу заміну для генерал-майора Дмитра Карпенка.

Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру (на посаду командувача ПвК "Південь" – 24 Канал). Тому що треба реагувати вчасно, швидко, попри те, як би нам не було важко,

– пояснив лідер України.

Яка ситуація на Одещині зараз?