Командування окупантів отримує мільйони рублів майже за кожного загиблого росіянина

Нелюди з армії країни-агресорки хочуть отримати "відкати" від сімей загиблих в Україні солдатів. Офіцери дзвонять рідним "двохсотих" та пропонують допомогу в отриманні компенсації.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, в армії Росії десь через тиждень – два після початку війни фактично повністю припинили виплати компенсацій пораненим та рідним загиблих. Офіційно подібну практику пояснюють забюрократизованістю процедури.

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Командири військових частин, військкоми та інші працівники міністерства оборони Росії намагаються уникати зв'язку з рідними ліквідованих окупантів. Сім'ї солдатів, які загинули під час "спецоперації", отримують не похоронки, а листи подяки – таке собі нововведення від Путіна.

Офіцери отримують мільйони за згодою командування

Як стверджують в українських спецслужбах, вище військове командування, отримавши наказ блокувати виплату компенсацій, вирішили створити ще один власний бізнес, пов'язаний із війною.

Генерали збройних сил та ФСБшники, які отримують відсотки від намародереного ординцями, підсіли на потоки виділених урядом коштів на компенсації.

Представники армії, а також російської служби безпеки погодилися проводити ідентифікацію тіл загиблих та стримувати їх відправлення в Росію "до погодження з родичами".

Підконтрольні вищому керівництву особи дзвонять сім'ям загиблих та пояснюють їм, що отримати гроші вони зможуть лише у тому випадку, якщо залишки бійця привезуть додому, а також якщо цьому "сприятиме впливова особа". Пізніше людям пояснюють, що за такі послуги їм треба погодитися на отримання лише половини виділених грошей.

Кількість людей, які погоджуються на запропоновані умови, зростає з кожним днем. І зовсім не через те, що рідні померлого "Ваньки" хочуть попрощатися з ним.

При цьому ж фіксуються лише одиничні випадки, коли у російській глибинці повноцінно виплачують всі обіцяні Путіним гроші – для демонстрації виконання зобов'язань влади перед народом.

Втрати перевалили за 130 тисяч

Приблизно така ж ситуація спостерігається й із виплатами пораненим, але безногі ординці повинні ділитися навіть не половиною грошей, а 70 – 75% від суми компенсації. Між собою генерали жартують, що повернення з України – свято, тому віддавати їм треба стільки відсотків від коштів, скільки відсотків тіла залишилося у загиблого вояки.

Точний підрахунок кількості втрат армії Росії в Україні у міністерстві оборони орків не ведуть. Зокрема – для приховування втрат від суспільства. При цьому наразі до Кремля надходять дані про понад 24 тисячі загиблих солдатів контрактної та строкової служби, 5 тисяч бойовиків ОРДЛО, а також приблизно 7 тисяч мобілізованих жителів Донбасу.

Санітарні втрати зведених російсько-терористичних формувань взагалі перевалили за відмітку в 100 тисяч. До цієї цифри входять як військові збройних сил, так і бойовики армійських корпусів так званих "ДНР" та "ЛНР", а також всі травмовані мобілізовані, яких взагалі дотягнули до медичних закладів.

Звісно, пропозиції отримати хоча б якісь гроші від російського уряду за сплату "відкату" можуть лише громадяни Росії. І це ніяк не стосується бойовиків, яким видавали документи з двоглавою куркою.