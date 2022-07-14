Командування росіян вигадує їм відпустки на папері, щоб не мати проблем із комісіями

російські окупанти зрозуміли, що вони для власного керівництва лише гарматне м'ясо, якого не шкода для виконання кремлівських забаганок. Тож тепер вони скаржаться своїм рідним на це.

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови одного з російських військовослужбовців, який перебуває на території України. У розмові з дружиною той вирішив поскаржитися на умови, в яких йому доводиться воювати проти українських захисників. Однак цього разу мова йшла не про бої проти українців, а про ставлення власного військового керівництва.

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Окупант розповів, що його керівництво підробило звіти про відпустки. І що нібито вони були у відпустці. Все це зробили для того, щоб в них не було підстав скаржитися комісії.

"Виявляється, що місяць тому на два тижні нас виводили звідси. Ми відпочивали, кайфували, судячи з документів. Приїхали з московської комісії. Ми кайфували, спали, відпочивали. А тепер ми знову тут, нібито відпочилі. Типу чого ви скаржитеся, втікаєте, якщо ви відпочивали", – скаржиться окупант.

Водночас його комбриг постійно їздить на лікування через вигадані поранення та травми.

"Одні убл*дки всюди. Комбриг наш повернувся, в нього вже оформлені два поранення. Покайфував десь в Москві декілька місяців. І знову він тут… Ну, коротше, ми просто, бл*дь, бидло", – підсумував роль російського солдата у цій війні окупант.

Натомість у Головному управлінні розвідки вкотре нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Саме таку відплату вже отримали 37870 російських загарбників, які, якщо і повернуться додому, то в цинкових гробах як "вантаж 200".

Розмова російського окупанта з дружиною про його "відпочинок"