Російські командири просять родичів окупантів "скинутися" на мішки для трупів
Російські командири попросили скинутися на мішки для трупів родичів російських військовослужбовців. Власне, просять про це родичів окупантів із 394 полку.
Про це пишуть в одному з російських телеграм-каналів, інформує 24 Канал.
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Командування Росії просить родичів окупантів купити мішки для трупів
У телеграм-каналі пишуть, що збір відкритий для рідних військовослужбовців із 1 батальйону 2 роти, що випливає із повідомлень родичів у чаті полку. Зазначається, що сума збору складає 25 тисяч рублів.
"Добрий день, Шановні однодумці! Ніколи не думала, що доведеться збирати кошти, ще й на мішки, але так вийшло це факт! Терміновий збір! sos! Командування 5 Армії 394 полку 1 батальйону 2-ї роти, звернулося за допомогою в придбанні анатомічних мішків для евакуаційної групи, необхідно терміново зібрати 25 т.р. (тисяч рублів – 24 Канал), – сказано у повідомленні.
У коментарях до перекладів родичів російських загарбників попросили писати: "на мішки".
У Росії командування просить рідних ворожих загарбників купити мішки для трупів / Скриншот з російського телеграм-каналу