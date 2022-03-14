Командував і любив людей: світлі спогади про екскомандира бригади з Львівщини Валерія Гудзя

У боях на Луганщині 12 березня загинув полковник Валерій Гудзь. Герой України довгий час був командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що базується у Яворові на Львівщині.

Лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Віталій Гудзь, повернувся в армію у 2014 році, одразу на війну, заслуживши повагу і любов бійців різних підрозділів. Видання "Цензор.НЕТ" опублікувало світлі спогади про загиблого.

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Яким був полковник Валерій Гудзь

Валерій Гудзь не лише ефективно воював, а й встиг виховати підлеглих, цікавився їхніми проблемами та життям. На власному прикладі військовий показував, яким має бути сучасний український офіцер: бігав вранці, читав книги, вивчав іноземну мову і, за можливості, відвідував театри.

У серпні 2020 року чоловік вступив до Національного університету оборони України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії військовий поїхав у рідну для нього 24-у бригаду, де був командиром з 2017 до 2020 року.

З осені 2021 року його підрозділ тримав оборону на Луганщині. Тут полковник Гудзь, очолюючи підрозділ, відбивав наступ окупантів і загинув 12 березня.

Для усіх, хто знав військового, його смерть стала непоправною втратою. Бориспіль, де Валерій Федорович мешкав, викладав і тренував хлопців, осиротів, адже його знала і поважала уся місцева активна молодь.

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Зараз 72-а та 24-а бригади, у яких Валерій Гудзь виховав десятки молодих офіцерів, не можуть думати ні про що, окрім помсти за свого командира. Без чоловіка і батька залишились дружина Маргарита, син та донька.

Додамо, що полковник Валерій Гудзь був російськомовним, і при цьому – найпалкішим і найпатріотичнішим сином України!

Видання "Цензор.НЕТ" повторно опублікувало інтерв'ю, яке взяло у Валерія Гудзя ще у 2017 році. Прочитати його повністю можна за посиланням.

Полковник і герой України Валерій Гудзь / Фото i-visti.com