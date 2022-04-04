Комбат батальйону ТрО Києва припустив, коли можна повернутись у Ірпінь, Бучу та Гостомель

Якщо інженерні війська спрацюють швидко, повертатись у передмістя Києва можна буде за тиждень. Розмінування лісів та околиць може тривати довше.

Про це розповів Петро Кузик, командир батальйону територіальної оборони Києва, у ефірі 24 каналу. Він зазначив, що у Ірпені, Бучі та Гостомелі триває зачистка від російських окупантів.

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На мою думку, роботи із зачистки територій триватимуть тиждень. Дуже важливо, аби люди повертались та відновлювали середній і малий бізнес,

– закликав Кузик.

Мер Ірпеня воював разом із підрозділами тероборони та військовими, дуже бойовий хлопець. Міська влада Бучі, Гостомелю та Ірпеня повинні активно сприяти відновленню життя на цих територіях, поділився комбат ТРО Києва.

Петро Кузик наголошує, що найважливіше зараз – зафіксувати злочини і повернути мирне життя. Адже вже зараз є спроби мародерства, на жаль, покинуті міста ласий шматок для них.

Що відомо про ситуацію на Київщині: дивіться відео





