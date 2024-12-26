Удар по заводу з паливом для російських ракет: у Defense Express пояснили значення атаки

СтратКом ЗСУ 26 грудня підтвердив, що днями раніше Сили оборони завдали удару по "Комбінату Кам'янському" у Ростовській області. Це підприємство виготовляє тверде паливо для балістичних російських ракет.

Цей об'єкт уразили ще 18 грудня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Defense Express.

До теми ЗСУ завдали удару по заводу, який виготовляв паливо для російських ракет, – СтратКом

Яке значення атаки "Комбінату Кам'янського"

Журналісти відзначили, що "Комбінат Кам'янський" стратегічно важливе підприємство для російського військово-промислового комплексу, розміщене лише за 14 кілометрів від лінії державного кордону України та за 170 кілометрів від поточної лінії боєзіткнення.

За словами авторів матеріалу, цю дистанцію росіяни явно вважали доволі безпечною, оскільки на цьому комбінаті у вересні 2024 року були зафіксовані роботи з розширення виробничих потужностей.

Журналісти також підкреслили, що увагу привертає сам факт офіційного підтвердження атаки від СтратКому ЗСУ про те, що наші військові справді завдали високоточний удар по об'єкту "Комбінат Кам'янський".

Очевидно, у формулюванні "високоточний удар" і була "зашита" вказівка про використання отриманих від Заходу ракет, як то Storm Shadow та SCALP-EG,

– мовиться у матеріалі.

Наразі у відкритому доступі немає жодних зображень, які б підтверджували результати цієї військової операції. Тому публікація від СтратКому ЗСУ є по суті єдиним джерелом інформації про удар.

"Комбінат Кам'янський" відомий виробництвом твердого ракетного палива, що використовується в ракетах для різних реактивних систем залпового вогню, включно з "Ураганом", "Смерчем" і "Торнадо-С". За деякими даними, на підприємстві також виробляється паливо для балістичних ракет, що використовуються в зенітному ракетному комплексі "Іскандер". Історично, за радянських часів завод був залучений до виробництва твердого палива для міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь".



Розширення виробничих потужностей підприємства "Комбінату Кам'янський" у вересні 2024 року / Супутниковий знімок від Maxar

Супутникові знімки вказують на те, що виробничі потужності Кам'янського комбінату стратегічно рознесені та використовують методи обвалування для зменшення ризику великомасштабних детонацій. Аналітики припускають, що Збройні Сили України можуть розглянути можливість подальших ударів по цьому критично важливому заводу з виробництва твердого ракетного палива, щоб підірвати можливості Росії з виробництва ракет у майбутньому.