З Курська до Севастополя: комбриг "розпіареної" 810 бригади прибув до Криму

Комбриг "розпіареної" 810 бригади Власов прибув до Севастополя. Цікаво, що він керував російськими військами на Курщині, однак поїздка до Криму виявилася пріоритетнішою.

Прибуття російського комбрига зафіксували агенти "Атеш". Вони виявили вертоліт, на якому генерал прибув на базу в Севастополі.

Дивіться також ССО показали, як знищують інженерну техніку й понтони росіян на Курщині: вибухове відео

Російський комбриг приїхав з Курська в Крим

Агент "Атеш" зафіксував, як на одну з баз у Гагарінському районі Севастополя прибув вертоліт з командиром "розпіареної" 810-та окремої бригади морської піхоти Алєгом Власовим.



База, на яку прибув Власов / Фото "Атеш"

З якою метою прибув комбриг – достеменно невідомо. Ймовірно, російський генерал проведе позапланову ревізію, адже у бригаді є нібито "невиправдані втрати" та велика кількість осіб, які здаються в український полон. Ба більше, чимало військових саботують накази.

Вертоліт Власова у Севастополі: дивіться відео

Цікаво, що 810 бригада нині воює в Курській області. Фактично, російські військові залишилися без свого командира. За попередньою інформацією, нині 810 бригадою командує начальник штабу бригади.

Раніше агенти "Атеш" повідомляли, що окупанти в Криму не могли доукомплектувати 810 бригаду. Щоб якось побороти цю проблему, у Криму почали вивішувати рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам. Однак це не принесло жодного результату, адже кримчани не мають бажання воювати.