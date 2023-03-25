У Києві комендантську годину скорочують – що міняється

У Києві з 26 березня скоротять комендантську годину. Відтепер обмеження в українській столиці починатимуться з 00:00.

Навесні 2023 року комендантську годину у Києві скоротять, інформує 24 Канал. Це вплине на життя української столиці. Людей чекають приємні зміни. Відповідне рішення у КМДА ухвалили через запит суспільства.

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Комендантську годину у Києві скоротять

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комендантську годину в українській столиці скоротять. Від 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Що зміниться для жителів української столиці

Рух громадського транспорту у Києві продовжать на годину.

Наземний транспорт курсуватиме – з 05:30 до 23:30;

метрополітен – із 06:00 до 23:00;

фунікулер – із 07:00 до 22:00.

Алкоголь в українській столиці можна буде купити з з 11:00 до 21:00. Це допоможе місцевому бізнесу. Окрім того, відповідне рішення має запобігти нелегальному обігу алкогольної продукції.

Крамниці, ресторани та торгові центри працюватимуть так, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Людей попередили: скорочення комендантської години не означає, що можна розслаблятися та не зважати на обмеження. Порушувати комендантську можна лише за однією умови: щоб під час повітряної тривоги дійти до найближчого укриття цивільного захисту.