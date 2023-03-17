Скорочення комендантської години у Києві: як працюватимуть магазини, кафе та метро

З 26 березня на території Києва та Київської області скоротять комендантську годину. Також буде змінено графік роботи метрополітену.

За словами мера столиці Віталія Кличка, більшість обласних центрів України теж скоротили час дії комендантської години. До речі, також у КМВА ухвалили рішення щодо блокпостів.

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Як працюватимуть магазини, кафе та метро у Києві

Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше.

Магазини, торговельні центри та ресторани подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Комендантська година у Київській області

Кличко зауважив, що у Київській області комендантську годину теж скоротять. Вона триватиме, як і в столиці – з нуля годин до 5 години ранку щодоби.

У Києві приберуть частину блокпостів

Раніше стало відомо, що у Києві блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати. Частину з них – переведуть у "сплячий" режим. Тобто їх приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки залишать. Це зроблять, щоб у разі виникнення загрози для Києва, оперативно привести блокпости у бойовий режим.

А інші блокпости – будуть повністю демонтовані. Тобто блокпости приберуть з проїжджої частини, бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки вивезуть, окопи засиплють, а бліндажі демонтують.