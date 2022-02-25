Комендантська година у Львові окремим сигналом сповіщуватися не буде

Львівська ОДА спростувала інформацію щодо комендантської години, яку нібито мали оповіщувати сиренами. У відомстві повідомили, що інформація - фейк.

Комендантська година у Львові на час активних військових дій країни-агресора Росії проводитиметься з 22:00 до 6:00.

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ЛОДА повідомила про те, що мережею поширюється фейк про нібито ввімкнення сирен при початку комендантської години.

Насправді комендантська година буде запроваджуватися без додаткового звукового супроводу.

Повний текст повідомлення:

Інформація про системи оповіщення щодо комендантської години - фейк.

Мережею ширяться фейки, що комендантська година супроводжується системами оповіщення. Насправді ніяких додаткових оповіщень, сигналів сирен і тому подібного не буде.

Щодня комендантська година триває з 22:00 по 6:00 без додаткового звукового оповіщення.

Нагадуємо, що на території, де діє комендантська година заборонено перебувати у визначений період часу на вулиці чи в інших громадських місцях без перепустки, а також забороняється рух транспортних засобів.

Також вводиться режим світломаскування - вимикайте світло та ліхтарі в час комендантської години.