У поліції розповіли, чи діятиме комендантська година на Новий рік

Уже за тиждень світ зустрічатиме Новий рік. Однак в Україні серед громадян є питання – чи буде діяти комендантська година у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дала речниця голови Національної поліції України Мар'яна Рева. Вона наголосила, що у новорічну ніч комендантської години не скасовуватимуть.

Зверніть увагу Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України

Правоохоронці перевірятимуть порушників

Мар'яна Рева наголосила, що попри свято люди повинні розуміти, що є вимоги комендантської години, то ж речниця голови Нацполіції запевнила – правоохоронці й у новорічну ніч перевірятимуть порушників.

Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи,

– заявила Рева.

Крім того, речниця керівника поліції наголосила, що правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку. Рева закликала українців, які звикли святкувати Новий рік гучно, подумати про тих, кому петарди та салюти можуть нагадати вибухи снарядів.

Комендантська година в регіонах

У Новорічну ніч в регіонах України діятимуть наступні обмеження:

На Київщині, Харківщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;

На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінниччині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області – з 00:00 до 5:00;

На Чернігівщині та Сумщині – з 23:00 до 4:00;

На Луганщині та Донеччині – з 21:00 до 5:00;

На Херсонщині – з 19:00 до 6:30.

На Закарпатті комендантської години немає, то ж у новорічну ніч її також не буде.