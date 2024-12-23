В Україні можуть посилити покарання за порушення комендантської години

Кабмін вніс у Верховну Раду законопроєкт, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, запровадженої на період воєнного стану.

Про це сповістив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію в його телеграм-каналі.

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Як можуть посилити відповідальність

Законопроєкт № 12354 передбачає посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму, йдеться про воєнний стан. У разі схвалення Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнять новою статтею 210-2.

У зв'язку з цим в Україні за порушення вимог воєнного стану можуть ввести адміністративну відповідальність за:

порушення в'їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов'язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години.

Також хочуть внести зміни, які нададуть право поліцейським здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.

Який штраф можуть запровадити

За порушення правил евакуації, згідно з документом, передбачають запровадження штрафу розміром від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 до 850 гривень. Згідно з текстом законопроєкту за такі ж дії, вчинені повторно протягом року після порушення, може загрожувати більший штраф.

Йдеться про суму розміром від 1700 до 3400 гривень. За порушення комендантської години законопроєктом передбачається штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів, це від 850 до 1700 гривень. За повторне порушення теж від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів.