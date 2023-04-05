Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України
У деяких областях України нещодавно скоротили комендантську годину. Однак багатьох цікавить, чи скасують її взагалі на Великдень у ніч з 15 на 16 квітня.
- 1Комендантська година на Великдень у Києві
- 2Що буде з комендантською годиною у Харкові
- 3Чи скасують комендантську годину у Львові на Великдень
- 4На Дніпропетровщині комендантська година відрізняється
- 5Якою буде комендантська година на Великдень в інших областях
- 6Що заборонено робити у комендантську годину
У багатьох регіонах влада закликає дотримуватись правил безпеки навіть на свято. 24 Канал детальніше розповість, що буде з комендантською годиною по всій Україні на Великдень.
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Комендантська година на Великдень у Києві
В ніч на 16 квітня комендантська година у Києві та області триватиме як завжди з 00:00 до 05:00. Влада зауважила, що це, в першу чергу, для безпеки українців.
Однак потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.
Начальник КМВА Сергій Попко закликав поставитись до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. До того ж не треба скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів.
Що буде з комендантською годиною у Харкові
У Харкові теж заявили, що не планують скасовувати комендантську годину на Великдень. Влада особливо наголосила, що на свято потрібно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 5:00.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місцевим мешканцям також заборонено відвідувати кладовища перед святами. Першочергово, це стосується тих регіонів, які є деокупованими, та де велися бойові дії.
Чи скасують комендантську годину у Львові на Великдень
Зміни у графік комендантської години на Львівщині у період великодніх свят вносити не будуть. У регіоні вона триватиме з 00:00 до 05:00.Зверніть увагу! Станом на 5 березня не всі ОВА оголосили про те, чи будуть якісь зміни у комендантській годині на Великдень. Однак 24 Канал продовжує стежити за ситуацією і у разі змін – повідомить.
На Дніпропетровщині комендантська година відрізняється
У Дніпропетровській області тривалість комендантської години відрізняється у залежності від району. З 21:00 до 4:00 вона діє у:
- Нікопольській міській територіальній громаді;
- Марганецькій міській територіальній громаді;
- Червоногригорівській селищній територіальній громаді (крім території Дмитрівського старостинського округу);
- Покровській сільській територіальній громаді (крім Новософіївського старостинського округу);
- Вищетарасівському старостинському окрузі Мирівської сільської територіальної громади.
Комендантська година з 22:00 до 4:00 триває у:
- Покровській міській територіальній громаді;
- Томаківській селищній територіальній громаді;
- Дмитрівському старостинському окрузі Червоногригорівської селищної територіальної громади;
- Новософіївському старостинському окрузі Покровської сільської територіальної громади;
- Мирівській сільській територіальній громаді (крім Вищетарасівського старостинського округу);
- Першотравенській сільській територіальній громаді.
Якою буде комендантська година на Великдень в інших областях
- Закарпатська область – комендантської години немає.
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
- Волинська область – з 00:00 до 5:00;
- Донецька область – з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
- Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;
- Луганська область – з 21:00 до 5:00;
- Миколаївська область – з 00:00 до 6:00;
- Одеська область – з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область – 00:00 до 4:00;
- Рівненська область – з 00:00 до 5:00;
- Сумська область – з 23:00 до 4:00;
- Тернопільська область – з 23:00 до 5:00 (від 1 квітня – з 00:00 по 04:00);
- Херсонська область – з 20:00 до 6:00
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
- Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;
- Чернігівська область – з 23:00 до 4:00 (від 1 квітня – з 00:00 по 4:00).
Що заборонено робити у комендантську годину
- Заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях,
- заборонено переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.