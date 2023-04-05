Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть в областях України

У деяких областях України нещодавно скоротили комендантську годину. Однак багатьох цікавить, чи скасують її взагалі на Великдень у ніч з 15 на 16 квітня.

У багатьох регіонах влада закликає дотримуватись правил безпеки навіть на свято. 24 Канал детальніше розповість, що буде з комендантською годиною по всій Україні на Великдень.

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Комендантська година на Великдень у Києві

В ніч на 16 квітня комендантська година у Києві та області триватиме як завжди з 00:00 до 05:00. Влада зауважила, що це, в першу чергу, для безпеки українців.

Однак потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав поставитись до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. До того ж не треба скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів.

Що буде з комендантською годиною у Харкові

У Харкові теж заявили, що не планують скасовувати комендантську годину на Великдень. Влада особливо наголосила, що на свято потрібно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 5:00.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що місцевим мешканцям також заборонено відвідувати кладовища перед святами. Першочергово, це стосується тих регіонів, які є деокупованими, та де велися бойові дії.

Чи скасують комендантську годину у Львові на Великдень

Зміни у графік комендантської години на Львівщині у період великодніх свят вносити не будуть. У регіоні вона триватиме з 00:00 до 05:00.

На Дніпропетровщині комендантська година відрізняється

Станом на 5 березня не всі ОВА оголосили про те, чи будуть якісь зміни у комендантській годині на Великдень. Однакпродовжує стежити за ситуацією і у разі змін – повідомить.

У Дніпропетровській області тривалість комендантської години відрізняється у залежності від району. З 21:00 до 4:00 вона діє у:

Нікопольській міській територіальній громаді;

Марганецькій міській територіальній громаді;

Червоногригорівській селищній територіальній громаді (крім території Дмитрівського старостинського округу);

Покровській сільській територіальній громаді (крім Новософіївського старостинського округу);

Вищетарасівському старостинському окрузі Мирівської сільської територіальної громади.

Комендантська година з 22:00 до 4:00 триває у:

Покровській міській територіальній громаді;

Томаківській селищній територіальній громаді;

Дмитрівському старостинському окрузі Червоногригорівської селищної територіальної громади;

Новософіївському старостинському окрузі Покровської сільської територіальної громади;

Мирівській сільській територіальній громаді (крім Вищетарасівського старостинського округу);

Першотравенській сільській територіальній громаді.

Якою буде комендантська година на Великдень в інших областях

Закарпатська область – комендантської години немає.

Вінницька область – з 00:00 до 5:00;

Волинська область – з 00:00 до 5:00;

Донецька область – з 21:00 до 5:00;

Житомирська область – з 00:00 до 5:00;

Запорізька область – з 23:00 до 5:00;

Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;

Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;

Луганська область – з 21:00 до 5:00;

Миколаївська область – з 00:00 до 6:00;

Одеська область – з 00:00 до 5:00;

Полтавська область – 00:00 до 4:00;

Рівненська область – з 00:00 до 5:00;

Сумська область – з 23:00 до 4:00;

Тернопільська область – з 23:00 до 5:00 (від 1 квітня – з 00:00 по 04:00);

Херсонська область – з 20:00 до 6:00

Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;

Черкаська область – з 00:00 до 4:00;

Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;

Чернігівська область – з 23:00 до 4:00 (від 1 квітня – з 00:00 по 4:00).

Що заборонено робити у комендантську годину

Заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях,

заборонено переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Краще правильно розраховуйте свій час та повертайтеся додому до того, як почне діяти комендантська година. Оскільки особу, яка буде порушувати комендантську годину, можуть вважати членом диверсійно-розвідувальної групи.