Комендантська година у звільнених від окупантів Дергачах розпочнеться о 15:00

Українські герої звільнили Дергачі від російських окупантів. Комендантська година у місті розпочнеться 10 березня о 15:00 і триватиме до 06:00 11 березня.

Місцева влада просить людей у цей час не виходити з домівок. Водночас у разі повітряної тривоги необхідно ховатися в укриттях.

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Комендантська година у Дергачах 10 березня почнеться о 15:00 і триватиме до 6:00 наступного дня,

– мовиться у повідомленні.

В'ячеслав Задоренко – голова Дергачівської міської громади – розповів, що наразі у місті відновлюють енергопостачання до житлових будинків й розвозять гуманітарну допомогу.

В Офісі Президента повернення контролю над містом вже назвали серйозним тактичним успіхом.

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