Комендантська година у звільнених від окупантів Дергачах розпочнеться о 15:00
Джерело:Суспільне Харків
Українські герої звільнили Дергачі від російських окупантів. Комендантська година у місті розпочнеться 10 березня о 15:00 і триватиме до 06:00 11 березня.
Місцева влада просить людей у цей час не виходити з домівок. Водночас у разі повітряної тривоги необхідно ховатися в укриттях.
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Комендантська година у Дергачах 10 березня почнеться о 15:00 і триватиме до 6:00 наступного дня,
– мовиться у повідомленні.
В'ячеслав Задоренко – голова Дергачівської міської громади – розповів, що наразі у місті відновлюють енергопостачання до житлових будинків й розвозять гуманітарну допомогу.
В Офісі Президента повернення контролю над містом вже назвали серйозним тактичним успіхом.
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