Коментар 24 каналу щодо припинення діяльності телеканалу "Україна 24"

Медіаімперія Ріната Ахметова "Медіа Група України" припинила своє існування. Припинив своє мовлення і телеканал "Україна 24", що входив до медіагрупи, після рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення, яка анулювала телевізійні ліцензії каналів, що належали компаніям олігарха.

Реквієм за У24

Ми не зловтішаємося, але раді, що тепер буде лише один 24 канал. Справжній 24 канал, який не намагається перетворити на власний бренд навіть назву нашої держави.

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Як медіа олігарха використало нашу торгову марку

Восени 2019 року менеджери, які працювали на Ріната Ахметова, подали на реєстрацію торгову марку телеканалу "Україна 24".

На момент подачі заявки ахметівськими юристами, торгова марка "24" вже мала статус "Добре відомої"! А тому ми спробували судитися з компаніями Ахметова та заборонити їм реєстрацію та використання цієї торгової марки. Бо така назва каналу є не просто схожою на назву нашого медіа. Юридично таке називається "схожа до ступеня змішування". Діяльність олігархічного заангажованого медіа від першого дня існування завдавала ударів по репутації нашого незалежного ЗМІ.

Але судитися з олігархом в Україні часів "знаменитого" ОАСК (Окружного Адміністративного суду Києва) справа не з простих, а тому "найчесніший" суд у світі – "вовчий ОАСК" визнав, що "Україна 24" і "24" це абсолютно різні позначення і не дав нам відстояти своє законне право.

При цьому суд проігнорував факт що слово "Україна" взагалі не може бути зареєстроване, як торгова марка, не має і не може нести жодної розрізняльної здатності, бо не має такої за визначенням (у нас все в Україні і все Україна! А реєстрація ТМ, що містять слово "Україна" взагалі проходить за окремою процедурою)

З таким же успіхом "креативні" медіаменеджери і юристи Ахметова могли б подати на реєстрацію ТМ "1+1 Україна", "Україна Інтер" чи "СТБ Україна", але їм чомусь сподобалася саме наша назва "24"!

Негайним наслідком було те, що і визначила попередня експертиза – назву нашого каналу "24", який вже давно працював, почали плутали і глядачі, і державні службовці!

Так було, зокрема, тоді, коли ІТ безпека ахметівського холдингу була зламана та на екрани його телеканалу вивели фейкові повідомлення про главу держави, і в інших "зашкварних" випадках на ахметівському каналі – дзвонили в першу чергу до нас. Сотні глядачів і десятки державних службовців різних служб та інстанцій спрямовували на нас своє обурення та занепокоєння!

Але не дарма кажуть: "На краденому свого щастя не збудуєш". Як бачимо, канал Ахметова не зміг проіснувати і 3 років! Натомість наш СПРАВЖНІЙ 24 канал і сайт 24tv.ua були запущені 16 з половиною років тому. Вони продовжують невпинно працювати для вас і залишаються успішними медіапроєктами. Та за ці кілька років нам довелося пройти важкий шлях боротьби за правду.

Тепер у глядачів буде менше клопотів із плутаниною з назвами каналів. І ми вважаємо, що це дуже добре. Ба більше, це дозволить продовжувати доносити до людей правду й надавати їм повну картину, чим ми й займались упродовж багатьох років.

Наголошуємо, що справжній 24 канал ніколи б не взяв на роботу колишніх "журналістів" з телеканалів Медведчука. Тих, хто блискавично швидко "перефарбувався / перевзувся у стрибку з каналу на канал" та почав агітувати всіх "за Україну". До того ж вони щиро робили рівно навпаки. Крім того, справжній 24 канал цінує об'єктивність та не займається чорним PRом, виконуючи "хотілки" акціонера.

Нашою місією завжди залишатиметься робота для людей! Кожен із журналістів 24 каналу і всі ми разом прагнули ЗМІНЮВАТИ НАШУ КРАЇНУ НА КРАЩЕ. Це не зміниться і ми продовжимо робити все можливе для її зміцнення, бо ми віримо, що разом МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!!

Нагадаємо, що 21 липня Нацрада з питань телебачення та радіомовлення анулювала телевізійні ліцензії каналів "Медіа Групи України". Вона належала олігархові Рінату Ахметову. А входили до неї телеканали "Україна", "Україна 24", "НЛО.TV", "Донбас", "Індиго TV"," Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Shakhtar TV", ТРКК "СігмаТВ" та "Маріупольське телебачення".

Сотні мільйонів переглядів і перші позиції у рейтингу каналів

Додамо, що загальний збиток медіахолдингу Ахметова за 2021 рік склав 936 мільйонів гривень . Це при тому, що за аналогічний період виторг був удвічі скромніший.

24 каналу довіряють мільйони українців, про що свідчать рейтинги. Так, у перші кілька місяців війни ми зібрали навколо себе ще більше однодумців, які з 24 лютого вболівають за Україну та вірять у її перемогу над ворогом. Якщо ж говорити мовою цифр, то вони такі:

У перші місяці війни – березень і квітень 2022 року – 24 канал посів 2 місце у рейтингу телеканалів Києва, а також 5 – у рейтингу телеканалів України (для чоловічої та жіночої аудиторії 18 – 54 років, котрі мешкають у містах з населенням 50 і більше тисяч людей).

За аналогічний проміжок часу наш YouTube-канал зібрав понад 500 мільйонів переглядів на місяць. І це дозволило йому потрапити до першої 10 каналів у світовому рейтингу.

За цими показниками YouTube-канал 24 каналу обійшов FoxNews (в Україні посідав перше місце).

Крім того, 24 канал зібрав навколо себе мільйони однодумців у фейсбуці. У перші два місяці повномасштабної війни вдалось зібрати понад 80 мільйонів "взаємодій". Та й узагалі, сторінка телеканалу може похизуватись однією з найбільших аудиторій в Україні.

Цю заяву ви читаєте на сайті 24tv.ua, а він на постійній основі потрапляє до першої трійки українських медійних ресурсів.