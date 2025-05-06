Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини із США
- Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.
- Ратифікацію угоди в сесійній залі заплановано на 8 травня.
Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин. За відповідне рішення проголосували 11 депутатів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослав Железняка.
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Що відомо про рішення комітету Верховної Ради
Железняк розповів, що комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду щодо корисних копалин зі США.
Крім того, у текст рішення комітету було внесено пропозицію:
- будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть суперечити цій Угоді;
- ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За відповідне рішення проголосували 11 депутатів, один – утримався, один – утримався, ще двоє – не брали участі в голосуванні.
Ратифікацію угоди в сесійній залі заплановано на 8 травня.
Додамо, що Зеленський прагне отримати у 2025 році від США військової допомоги на 30 мільярдів доларів. За його словами, ці кошти будуть внеском американської сторони в Інвестиційний фонд відбудови.