Комітет хоче, щоб Рада поклала усю відповідальність за збиття українського літака на Іран

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав заяву, що покладає усю вину за збиття українського літака на Іран. Крім того, комітет рекомендував парламенту ухвалити цю заяву.

Український парламент не може стояти осторонь такої великої трагедії, наголошує партія "Слуга народу".

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Верховна Рада має висловити і співчуття, і свою позицію. Ця заява покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану,

– пояснили у партії.

За повідомленням "Слуги народу", мовиться не лише про офіційні вибачення з боку Тегерану, а й про компенсації родинам усіх загиблих в авіакатастрофі.

Як зазначили учасники комітету, заява адресується Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування. Водночас вона є і зверненням до іноземних держав із закликом виробити на підставі результатів повного розслідування низку правил. Це дозволить уникати подібних трагедій у майбутньому.