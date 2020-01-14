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      Комітет хоче, щоб Рада поклала усю відповідальність за збиття українського літака на Іран

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      Комітет рекомендував Раді покласти відповідальність за збиття літака МАУ на Іран / фото: "Слуга народу"

      Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав заяву, що покладає усю вину за збиття українського літака на Іран. Крім того, комітет рекомендував парламенту ухвалити цю заяву.

      Український парламент не може стояти осторонь такої великої трагедії, наголошує партія "Слуга народу".

      Цікаво: У РНБО відкрили "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані

      Верховна Рада має висловити і співчуття, і свою позицію. Ця заява покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану,
      – пояснили у партії.

      За повідомленням "Слуги народу", мовиться не лише про офіційні вибачення з боку Тегерану, а й про компенсації родинам усіх загиблих в авіакатастрофі.

      Як зазначили учасники комітету, заява адресується Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування. Водночас вона є і зверненням до іноземних держав із закликом виробити на підставі результатів повного розслідування низку правил. Це дозволить уникати подібних трагедій у майбутньому.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
       
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Іран Новини України Новини політики Верховна Рада Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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