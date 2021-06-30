Компанія ASUS припинила співпрацю з київською блогеркою, яка обирала Росію замість України
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Компанія ASUS припинила співпрацю зі скандальною блогеркою Таїсією Онацькою, яка обрала Росію замість України. Згодом дівчина також подякувала за підтримку росіянам, які запрошували її переїхати до країни-агресора.
Активіст Сергій Стерненко заявив, що "вчора ввечері я написав про те, що компанія ASUS співпрацює із проросійською блогеркою di.rubens, вона ж Таїсія Маламан".
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"Нагадаю, раніше Таїсія на майдані Незалежності між Росією та Україною обирала окупантів, а коли про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, то вона замість вибачень спробувала почати його цькувати", – заявив Стерненко.
Окрім того, активіст нагадав: одіозна блогерка "дякувала ОПЗЖ і каналові 112 за підтримку".
Стерненко зауважив, що "помилятись може будь-хто, але важливо те, як ти на помилку реагуєш".
Asus відреагували правильно, і вже за пару годин повідомили мені, що співпрацю із Таїсією припинили. За що їм повага та подяка! Відповідальний бізнес це круто,
– наголосив Стерненко.
Скандал з блогеркою Онацькою
- Таїсія Онацька – українська тіктокерка, відома під ніком di.rubens.
- Вона потрапила до бази "Миротворця" через відео, зняте на алеї Небесної Сотні. У ролику Онацька обирала між Україною та Росією. Дівчина вибрала країну-окупанта і засміялася.
- На скандальне відео увагу суспільства звернув офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
- Від співпраці з блогеркою відразу відмовилася мережа "Алло".
- Згодом Онацька заявила, що їй начебто погрожують фізичною розправою. Дівчина навіть показово звернулася до глави МВС України Арсена Авакова.