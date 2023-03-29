Комусь війна, а в когось тато – речник Путіна: компанія дочки Пєскова за рік збільшила виторг

Компанія доньки речника Путіна Дмитра Пєскова збільшила виторг у 70 разів за рік. Її головні клієнти – уряд Москви, Мінпромторг та інші державні структури держави-агресорки.

Компанія Centrum Moscow, яка належить Єлизаветі Пєсковій, у 2022 році заробила рекордні 137 мільйонів рублів.

Читайте також Ніхто не хоче розмовляти з Путіним: як Пєсков шукає Росії нових союзників

Дохід виріс у 70 разів

Дохід у 137 мільйонів рублів зазначений у фінансовій звітності фірми. Цей показник у 70 разів перевищує рівень виручки за 2021 рік – 1,9 мільйона рублів.

Так, раніше компанія Піскової заробляла кілька сотень тисяч рублів на рік. У 2022 році фірма вперше показала прибуток – 24 мільйони рублів. Перед цим результати були або збитковими або нульовими.

Що відомо про фірму Пєскової

Centrum Moscow відкрили у 2004 році, але компанія стала активною останніми роками. Серед клієнтів – "татові друзі". Зокрема, Мінпромторг, Мінсільгосп, уряд Москви, Росриболовство та інші держструктури.

Компанія займається проєктуванням та створенням виставкових просторів та експозицій. Зокрема, фірма оформляла експозицію "Зроблено у Росії".

При цьому, Пєскова володіє 30% компанії, ще 70% — Євген Литвинов, який обіймає посаду гендиректора фірми.