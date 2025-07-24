Компанія ICU звільнила "заручників", але може піти в суд проти України за допомоги GLAS

Компанія Investment Capital Ukraine (ICU) пішла назустріч держателям облігацій (бондхолдерам), які тривалий час перебували у підвішеному стані – так званих "заручниках" – через заморожені випуски цінних паперів Loan Participation Notes (LPN) від EMIS Finance B.V.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Сергія Лямця, ICU запропонувала власникам LPN обміняти свої папери на власні – вже реструктуровані, в інших траншах, що є "справжнім проривом у глухому протистоянні, яке тривало місяцями".

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Автор називає цей крок "джентльменським вчинком" і порівнює зі "звільненням заручників". Він не виключає вплив Петра Порошенка на рішення ICU.

Loan Participation Notes (LPN) – це спеціальні боргові інструменти, які використовувалися зокрема для залучення коштів від VIP-клієнтів "Альфа-Банку" до повномасштабного вторгнення. Вони випускались через нідерландську компанію EMIS Finance B.V. з метою убезпечити інвесторів від юридичних ризиків української юрисдикції. Кошти, залучені через LPN, спрямовувались назад в Україну на кредитування, а вкладники отримували прибуток у валюті. Після націоналізації банку виплати за LPN були заморожені, і власники цих паперів опинилися у стані правової невизначеності. Як зазначається, більшість траншів реструктуризували, але бондхолдери двох траншів були заблоковані через небажання ICU – саме їх Лямець називає "заручниками".

На думку журналіста, за гарним вчинком компанії, ймовірно, стоїть прагматичний розрахунок: ICU шукає способи повернути свої кошти, і для цього залучає скандально відому структуру – Global Loan Agency Services Ltd (GLAS). Саме вона може стати новим "трасті" замість нейтрального BNY Mellon. GLAS спеціалізується на конфліктах і діє в інтересах замовника.

Як зазначає Лямець із посиланням на власні джерела, ICU готується до судового позову проти України – з вимогою компенсувати втрати, пов'язані з націоналізацією "Альфа-Банку". Це означає, що компанія з українським корінням фактично може піти проти держави у міжнародній юрисдикції. У цьому їй можуть допомагати міжнародні компанії GLAS та Cleary Gottlieb.

Журналіст припускає, що у випадку такого сценарію на ICU можуть чекати значні репутаційні втрати або навіть персональні санкції – як в Україні, так і в ЄС чи Великій Британії. Він додає, що ризики підсилюються ще й тим, що юридичним партнером ICU виступає Cleary Gottlieb – компанія, яка свого часу створювала угоду з так званими варрантами Яресько (інструментами, які передбачають сотні мільйонів виплат з бюджету України при високому зростанні ВВП).

За словами Сергія Лямця, ситуація викликає серйозні питання:

Чи етично українській компанії судитися проти власної країни, яка перебуває у стані війни? Чи усвідомлюють партнери ICU, зокрема GLAS, репутаційні наслідки своїх дій?

Журналіст нагадує: санкції – це не завжди про факти, іноді це лише про рішення дати цим фактам хід. У разі подання позову проти України ICU може втратити більше, ніж сподівається отримати. Проте, як зазначає він, наразі ознак такого сценарію немає, і вчинок компанії ICU є "джентльменським".