Скандал навколо постачальника снарядів PHU Lechmar: у НАБУ зробили заяву

Польська компанія PHU Lechmar кілька років постачає боєприпаси для України. 17 червня співзасновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що компанія перебуває під розслідуванням НАБУ через можливу корупцію за участі українських клієнтів.

У відповідь на ці повідомлення адвокат компанії подав до НАБУ офіційний запит із проханням підтвердити, чи справді відкрито кримінальне провадження проти PHU Lechmar. Якою була відповідь агентства, з'ясувало INNPoland.pl.

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Чи перебуває PHU Lechmar під розслідуванням НАБУ?

У коментарі виданню речниця PHU Lechmar Кароліна Сюдила процитувала відповідь НАБУ на запит компанії.

У листі від 26 червня 2026 року за підписом виконуючого обов'язки директора правління Бюро Геннадія Головацького НАБУ чітко заявило, що кримінальне провадження проти компанії не ведеться.

У PHU Lechmar зауважили, що повідомлення про розслідування з'явилися на тлі інших публікацій, у яких ставлять під сумнів умови та вартість контрактів на постачання боєприпасів Україні.

Компанія запевнила, що всі контракти були виконані в повному обсязі. Також вона готова до будь-яких перевірок, зокрема антикорупційних.

З чого спалахнув скандал?

У середині червня PHU Lechmar повідомила, що повністю і вчасно виконала контракт з Державною прикордонною службою України на постачання боєприпасів на суму 23 мільярди гривень.

Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що контракт виконано. За його словами, снаряди поставлені в повному обсязі та передані ЗСУ за однією з найнижчих цін.

Тоді глава ЦПК Віталій Шабунін написав у соцмережах, що насправді від ДПСУ Lechmar отримав не 23 мільярди гривень , а щонайменше 80 мільярдрів гривень.

Крім того, Шабунін стверджує, що за боєприпаси по контракту ДПСУ переплатила 10 – 15% вартості. За його словами, ціна була вищою не лише за ринкову, а й за ту, яку за аналогічні боєприпаси платили інші державні замовники. Саме це, як стверджує глава ЦПК, і стало предметом розслідування НАБУ.