В обхід санкцій: німецька компанія Rohde & Schwarz постачає обладнання Росії

Росія продовжує знаходити лазівки, щоб обходити міжнародні санкції та вести агресивну війну проти нашої держави. У цьому країні-агресорці часом допомагають іноземні компанії, які постачають усе необхідне обладнання.

Розслідувачі з "Кібер Спротиву" виявили, що німецька компанія Rohde & Schwarz постачає російській компанії ТОВ "СТЦ" (Спеціальний технологічний центр) необхідне комплектування. Фірма росіян напряму забезпечує свою армію необхідним обладнанням для зв'язку та безпілотниками.

Цікаво Продукцію "Київгуми" возили окупантам прямо на передову: нові деталі щодо скандалу

Підсанкційна компанія ТОВ "СТЦ" отримує іноземні комплектування

Розслідувачі зазначили, що російська компанія ТОВ "СТЦ" уже понад 20 років займається розробленням програмного забезпечення та апаратних засобів, а також працює на російському та міжнародному ринках вимірювального та телекомунікаційного обладнання, стільникового та супутникового зв'язку.

Компанія виробляє БпЛА "Орлан-10", стаціонарні, мобільні та ручні комплекси пеленгування джерел радіовипромінювання "Барс", антенно-фідерне обладнання, надає послуги з їх обслуговування, повірки та калібрування. Діяльність цього підприємства відіграє значну роль у забезпеченні збройної агресії Росії проти України,

– зазначили розслідувачі.

Саме ця фірма постачає необхідне озброєння у збройні сили Росії. Таким чином компанія потурає діям уряду та президента країни-агресорки, що підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Варто зазначити, що на ТОВ "СТЦ" уже наклали санкції як Україна, так і ЄС, США, Японія, Велика Британія, Канада та Швейцарія.

Крім того, розслідувачі "OsintFlow" вже також виявили списки всіх працівників цієї санкціонованої російської компанії. Ці списки наразі є у відкритому доступі у першій та другій частині.

InformNapalm також виявив, що попри санкції "СТЦ "продовжує і надалі виробляти свою продукцію, збільшуючи обсяги, отримуючи компоненти для своєї техніки через фірми-прокладки.

Компанія Rohde & Schwarz допомагає Росії обходити санкції

В ході аналізу розслідувачі виявили, що ТОВ "СТЦ" отримує іноземні компоненти від німецької компанії Rohde & Schwarz через російську компанію ТОВ "ПТ Електронік", яка реалізовує дистрибуцію електронних компонентів.

Варто зазначити, що компанія ТОВ "ПТ Електронік" не перебуває під міжнародними санкціями, а тільки під українськими санкціями, про що свідчать дані НАЗК. Це, на думку розслідувачів, дає цій компанії можливість закуповувати іноземну електроніку німецької компанії Rohde & Schwarz та постачати її ТОВ "СТЦ" для вироблення зброї.

ТОВ "ПТ Електронік" – PT Electronics є одним із лідерів на російському ринку дистрибуції електронних компонентів. До складу холдингу PT Electronics входять компанії "ПетроІнТрейд", PT Electronics, підрозділ PT AIR, компанії PT Technology та PT Connectors, а офіси підрозділів розташовані у найбільших містах Росії.

До того ж розслідувачі змогли отримати у свій доступ офіційний лист від генерального директора ТОВ "ПТ Електронік" до компанії ТОВ "СТЦ". У листі наявна комерційна пропозиція постачати іноземну електроніку компанії Rohde & Schwarz.



Лист ТОВ "ПТ Електронік" до ТОВ "СТЦ" про співпрацю з Rohde & Schwarz / Фото надане 24 Каналу

Довідка! Rohde & Schwarz – міжнародна компанія, що спеціалізується в галузі виробництва електронного випробувального обладнання, телемовлення та медіа, кібербезпека, радіомоніторинг і радіолокація, радіозв'язок. Компанія також пропонує продукти для бездротового зв’язку, електронної промисловості, аерокосмічної та оборонної промисловості, внутрішньої безпеки та критичної інфраструктури.

Штаб-квартири компанії є у Мюнхені, містах Колумбія і Мериленді у США, а також у Сінгапурі. По всьому світу компанія налічує близько 13 800 співробітників у понад 70 країнах.

Водночас розслідувачі підкреслили, що постачанням компонентів від Rohde & Schwarz займається не лише ТОВ "ПТ Електронік". До схеми залучені також і російські компанії ТОВ "ПРОТЕХ" та ТОВ "РАДІОЛАЙН". Розрахунки ці компанії здійснюють у доларах США, євро, почастішали також розрахунки у китайських юанях.