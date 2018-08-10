Компанія Nord Steam 2 подала заявку на будівництво газопроводу в обхід Данії

Компанія Nord Stream 2 передала заявку і звіт до Енергетичного агентство Данії на маршрут у виключній економічній зоні країни на північний захід від острова Борнхольм.

Про це йдеться на сайті компанії.

Читайте також: Вотум недовіри Трампу: які нові санкції США проти Росії є найбільш імовірними

Зазначається, що це альтернативний маршрут, який не проходить через територіальні води Данії.

Маршрут "Північного потоку-2" протяжністю у 175 кілометрів буде перетинати викллючно економічну зону Данії.

Зазначимо, Данія – остання держава, що повинна була надати дозвіл на прокладення другої гілки "Північного потоку".

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.