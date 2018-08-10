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Компания Nord Steam 2 подала заявку на строительство газопровода в обход Дании

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Компания по строительству газопровода подала заявку на его строительство в обход Дании
Компания по строительству газопровода подала заявку на его строительство в обход Дании / Фото из открытых источников

Компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне страны северо-западнее острова Борнхольм.

Об этом говорится на сайте компании.

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Отмечается, что это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании.

Маршрут "Северного потока-2" протяженностью в 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Отметим, Дания – последнее государство, которое должно было разрешить прокладку второй ветки "Северного потока".

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Дания Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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