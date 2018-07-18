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Компанію братів Вайнштейнів продали: що зміниться після секс-скандалу

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Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / money.cnn.com

Знамениту кінокомпанію The Weinstein Company, у якій співголовами були брати Вайнштейни, тепер продали за майже 300 мільйонів доларів раніше заявленій техаській компанії Lantern Capital.

Про це заявили Енді Мітчелл та Мілос Брайович, співголови компанії, 16 липня, передає Variety.

Компанія The Weinstein Company існувала 13 років і її незмінними очільниками були Гарві і Боб Вайнштейни. Але після грандіозного секс-скандалу, в який вляпався Гарві ще наприкінці осені, компанія збанкрутувала і вирішила продати всі активи компанії Lantern Capital. 

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Тоді ж вони просили від 300 до 450 мільйонів доларів, але в кінцевому результаті компанію The Weinstein Company придбали за 289 мільйонів доларів. Раніше інвестори заявляли про готовність купити компанію за 500 мільйонів доларів, проте в останній момент угода зірвалася.


Енді Мітчелл та Мілос Брайович з Lantern Capital

Остаточних деталей про життя компанії в майбутньому наразі невідомо, але в Lantern Capital точно заявили, що вони змінять назву з назви Weinstein Company на Lantern Entertainment і відкриють свої представництва в Нью-Йорку, Далласі і Лос-Анджелесі. Також їм доведеться вирішувати долю 277 картин і телевізійних програм, якими займалася Weinstein Company. Зокрема, ремейк французької комедії "1 + 1" з Брайаном Кренстон і Кевіном Хартом, а також "Війна струмів" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

Чим відома The Weinstein Company?The Weinstein Company була створена ще у 2005 році і випустила велику кількість успішних та культових фільмів, які ставали номінантами і лауреатами "Оскара" та інших нагород. Серед найвідоміших стрічок: "Король говорить!", "Безславні виродки", "Вікі Крістіна Барселона", "Артист", "Збірка промінців надії" і "Джанґо вільний".

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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