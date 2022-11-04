Львів готується до важкої зими, – Садовий озвучив нові деталі щодо компенсації на генератори

Росія намагається залишити українців без світла та тепла в домівках. У Львові днями запрацює ініціатива, в межах якої, мешканці багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію за покупку генераторів.

Про це 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що після останніх обстрілів ми чітко зрозуміли, що можуть бути атаковані всі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури і як наслідок – ми можемо бути без електропостачання не днями, а тижнями.

Читайте також Вмикаємо режим електрозбереження: як правильно економити світло

За словами Андрія Садового, у Львові перезапустили всю систему, у більшості укриттів розміщуємо пункти обігріву – це банальні пічки, закупили у великій кількості дрова.

Дуже важливо, аби кожен будинок мав свою мінімальну альтернативу електроенергії. Це може бути дизель-генератор, чи газовий генератор,

– зазначає мер Львова.

У Львові будуть компенсовувати видатки на генератори

Андрій Садовий каже, що місто вирішило допомогти мешканцям, аби була краща хвиля підготовки.

Як отримати відшкодування за покупку генератора у Львові: дивіться відео

Знижка у 50% – це достатньо серйозна допомога від громади, плюс – люди думають наперед і багато хто закуповує сухий спирт, теплий одяг.

Також триває облаштування в укриттях пунктів – де є і харчування, медичні засоби. Ми готуємося до важкої зими, береженого Бог береже. Бо, як на мене – агресор вважає, що такими атаками деморалізує нас, а він просто матиме зворотній ефект,

– переконаний очільник міста.

Мер Львова додає, що ми не здамось за жодних умов, Львів буде максимально привітним, будемо й надалі приймати українців, які потребують підтримки і будемо забезпечувати всім необхідним.