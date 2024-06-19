У Львові почали компенсувати збитки внаслідок нічного удару: Садовий назвав розмір виплат

У Львові внаслідок нічної атаки постраждало чимало цивільної інфраструктури. Стало відомо, скільки компенсують за збитки внаслідок нічної атаки росіян.

Документи на компенсацію за вибиті вікна та двері можна уже подавати. Про це в етері телемарафону заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 Канал.

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Який розмір компенсації

За словами Садового, за кожне вибите вікно будуть виплачувати до 12 тисяч гривень, а за двері – до 8 тисяч.

Плюс дві приватні компанії, які зазнали серйозних збитків, це ми по 500 тисяч гривень дамо кожній компанії,

– додав міський голова.

Він також повідомив, що люди можуть подаватися на державне відшкодування. Садовий також зазначає, що все видача грошей відбувається доволі швидко.

"Усі ці руйнування, які зазнала наша громада, будуть ліквідовані і ми в швидкому часі маємо відновити повноцінне життя всіх тих офісних приміщень. І допоможемо людям, щоб вони були з нормальними вікнами та дверима", – наголосив він.

Зауважимо, що внаслідок ворожої атаки повилітали вікна в одному із багатоквартирних будинків і у двох офісних будівлях. Також було знищено 1 автомобіль.