Комплекс "Кедр" : у ГУР розповіли про нову балістику, якою Росія вдарила по Дніпру

Напередодні Росія завдала удару по Дніпру своєю новою балістичною ракетою. У ГУР з'ясували, що держава-агресорка атакувала Україну, застосувавши ракетою зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Удар був нанесений з Астраханської області, а час підльоту ракети до Дніпра становив всього 15 хвилин.

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Що відомо про нову балістичну ракету Росії

21 листопада 2024 року держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "кєдр",

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що час підльоту ракети з моменту її запуску в Астраханській області, до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.

"На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів", – поділились в розвідці.

Також в ГУР з'ясували, які підприємства були причетні до розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр".

Підприємства ВПК, які було залучено в розробці "Кедру":

АТ "Корпорація "московський інститут теплотехніки" (місто Москва);

АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" (місто Волгоград);

АТ "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор" (місто Москва);

АТ "Концерн "Сузір'я" (місто Воронеж);

АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (місто Москва);

ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (місто Москва).

Випробування ракетного комплексу "Кедр" відбувалося у жовтні 2023 та червні 2024 року на "4 державному центральному міжвидовому полігоні Росії", який розташований у Капустиному Яру Астраханської області.

"ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде належна справедлива відплата", – наголосили у розвідці.

Нагадаємо, що учора, 21 листопада, Владімір Путін заявив, що по Дніпру вдарили системою "Орешник". Він також заявив, що західні системи ППО не в змозі перехоплювати такі ракети, і пообіцяв "попереджати" українців про їх застосування.

Водночас видання Financial Times з посиланням на високопосадовця в українській армії написало, що по Дніпру все ж було завдано удару ракетою РС-26 "Рубеж". Відомо, що це міжконтинентальна балістична ракета, яка здатна нести ядерний заряд.