Не сподобалася форма ЗСУ: у Запоріжжі військового не пустили до кав'ярні у його день народження

Воїн ЗСУ хотів випити кави, але адміністрація його не пустила до закладу. Військовослужбовець не розгубився й зафільмував свою розмову зі співробітниками.

У Запоріжжі стався гучний скандал через візит воїна ЗСУ до комплексу Pool & Beach. Зроблений військовим відеозапис поширився соцмережами та привернув увагу суспільства, передає 24 Канал.

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Яка причина конфлікту

Військовослужбовця не пустили випити кави на територію пляжно-відпочивального комплексу 1 червня. Адміністраторка пояснила свою відмову тим, що військовий був у формі. Вона заявила, що солдат ЗСУ своїм виглядом може "трохи відволікати та злякати дітей і дорослих". Щоб потрапити до кав'ярні, йому було потрібно пройти через дитячу зону.

Адміністраторка наголошувала на тому, що на території закладу на той момент перебувало 140 юних гостей з нагоди Дня захисту дітей. За її словами, поява чоловіка у формі ЗСУ "може не сподобатися дорослим". Вона додала, що "їхні батьки будуть проти". Співробітниця пропонувала чоловіку перевдягнутися.

Військовий попросив зробити для себе виняток й сказав, що у нього день народження. Співрозмовниця його привітала зі святом, але все одно відмовилася пропустити. Також вона відмовилася називати ім'я власника. Український захисник у той день так там кави й не попив.

Розмова військового з адміністраторкою: відео

Що сталося після оприлюднення відео

Згодом, коли запис розмови поширився соцмережами, цей заклад отримав шквал хейту та критики. Інтернет-користувачі, зокрема військові, залишили чимало негативних відгуків на сторінці комплексу.

Трохи пізніше керівництво Pool & Beach написало у своїх соцмережах, що просить "вибачення за некоректне висловлювання". У заяві наголошується, що на територію комплексу можна приходити людям у військовій формі.

Також на сторінці закладу є невеличка реакція на поведінку співробітниці. Як пояснюються у повідомленні, адміністраторка "висловила інформацію некоректно". З нею було "проведено роботу".



Реакція керівництва / Фото з соцмереж

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