Компроміс з боку Заходу, – Печій про реальні варіанти наступу Росії на Україну

Володимир Путін на своїй прямій лінії з народом згадав і українські військові навчання, щоправда, у властивій йому манері. Главу Кремля хвилює, як він висловився, військове освоєння території України.

На його думку, іноземний військовий контингент у нашій країні безпосередньо загрожує безпеці Росії. Про це розповів Олексій Печій у своєму відеоблозі "Теории заговора".

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"І цій байці вже, як мінімум, 7 років. Це при тому, що під цим приводом, зокрема, він окупував наші території", – нагадав Печій.

Однак багато експертів сьогодні сходяться на думці, що Путін уже не може собі дозволити нападати на нові території України. З одного боку, він розуміє, що Україна стала не номінальним, а реальним партнером США, а тому Кремлю "швидко поламають зуби" в Україні.

Ймовірний напад Путіна

"А з іншого боку, сама українська армія вже далеко не та, що була у 2014 році. І Путін розуміє, що при новому нападі йому буде складно пояснити тисячі вбитих росіян незрозуміло за що", – зазначив журналіст.

Ще до початку навчань, Росія вимагала від США й НАТО скасувати їхнє проведення. Адже нібито це підсилює військову небезпеку в акваторії Чорного моря, частину якої країна-агресор і окупувала.

Тому єдиний можливий сценарій, при якому Росія почне новий наступ – це або компроміс із боку Заходу, або різке зниження обороноздатності України,

– сказав Печій.

Тому, як він наголосив, навряд чи Путін зможе зупинити наш рух до НАТО. Так само як він не може вплинути на військові контракти між Україною і Великобританією, яка вже сильно зацікавилася безпекою в Чорному морі.

Дивіться повністю відеоблог "Теории заговора":