Компроміс Путіна – загарбати Україну, – Яковенко про те, чому США говорять з Росією, а не Китаєм

Президент Росії Володимир Путін свідомо заводить будь-які переговори у глухий кут. Однак США все одно хочуть з ним говорити.

Російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу сказав, що перемовини з Путіним не дадуть жодних результатів. Він зазначив, що Білий дім має підстави, щоб намагатися вести діалог з Кремлем.

До теми У Путіна немає гарматного м'яса, – російський журналіст Яковенко

"Це пов'язано з тим, що Білий дім не хоче воювати на 2 фронти – проти Китаю і Росії. Вони справедливо думають, що економіка й політичний потенціал Китаю набагато вищі, ніж у Росії", – сказав Яковенко.

США думають, що Китай є головною загрозою, тому хочуть позбавити себе російського фронту, не розуміючи, що таким чином збільшують цей ризик,

– додав він.

Компромісів немає

Журналіст зазначив, що у Байдена є ряд радників, які схиляють його до перемовин з Росією. Однак з цього нічого не вийде, бо у Путіна й Джо Байдена, у Путіна й Володимира Зеленського точки компромісу немає.

Для Путіна компроміс – це повне загарбання України. Зрозуміло, що ні Зеленський, ні колективний Байден (особисто Байдену може й однаково, але йому не дозволять здати Україну), ні в США, ні 30 країн НАТО не віддадуть Україну Путіну. Iгор Яковенко Журналіст

Ігор Яковенко про діалог США та Росії: дивіться відео

Російська агресія проти України: останні новини