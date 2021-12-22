Компроміс Путіна – загарбати Україну, – Яковенко про те, чому США говорять з Росією, а не Китаєм
Джерело:24 канал
Президент Росії Володимир Путін свідомо заводить будь-які переговори у глухий кут. Однак США все одно хочуть з ним говорити.
Російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу сказав, що перемовини з Путіним не дадуть жодних результатів. Він зазначив, що Білий дім має підстави, щоб намагатися вести діалог з Кремлем.
До теми У Путіна немає гарматного м'яса, – російський журналіст Яковенко
"Це пов'язано з тим, що Білий дім не хоче воювати на 2 фронти – проти Китаю і Росії. Вони справедливо думають, що економіка й політичний потенціал Китаю набагато вищі, ніж у Росії", – сказав Яковенко.
США думають, що Китай є головною загрозою, тому хочуть позбавити себе російського фронту, не розуміючи, що таким чином збільшують цей ризик,
– додав він.
Компромісів немає
Журналіст зазначив, що у Байдена є ряд радників, які схиляють його до перемовин з Росією. Однак з цього нічого не вийде, бо у Путіна й Джо Байдена, у Путіна й Володимира Зеленського точки компромісу немає.
Для Путіна компроміс – це повне загарбання України. Зрозуміло, що ні Зеленський, ні колективний Байден (особисто Байдену може й однаково, але йому не дозволять здати Україну), ні в США, ні 30 країн НАТО не віддадуть Україну Путіну.
Ігор Яковенко про діалог США та Росії: дивіться відео
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