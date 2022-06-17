Кому довіряти: топ-10 українських телеграм каналів про війну в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення телеграм став одним з основних ресурсів, звідки українці черпають інформацію. Кількість телеграм-каналів невпинно росте.

Телеграм зараз є одним з найшвидших джерел передачі інформації, але не всі канали працюють добросовісно. Наприклад, чимало мільйонників постять фото й відео вибухів та "прильотів" до оприлюднення офіційної інформації. Тому 24 канал зібрав перелік якісних телеграм-каналів, яким, на нашу думку, можна довіряти.

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Доброго вечора, ми з України

Канал має назву, яка стала символічною від початку війни. Він налічує майже 110 тисяч підписників. Там можна знайти актуальні новини з фронту, меми та загалом гумористичний формат.

Доброго вечора, ми з Києва

Однойменний канал, але про важливі новини не лише України загалом, а й Києва. Налічує понад 130 тисяч підписників.

ЗСУ оперативний

На каналі теж постять актуальні та оперативні новини про ЗСУ та ситуацію на фронті. Тут побачите свіжі втрати окупантів, майстерну роботу нашої армії тощо. "ЗСУ оперативний" має понад 400 тисяч підписників.

Spravdi

Це канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який має 96 тисяч слідкувачів.

Центр протидії дезінформації при РНБО

Офіційний телеграм-канал Центру створений задля інформаційної безпеки українців. Тут розвінчують російську пропаганду та наративи. Варто підписатись бодай заради того, аби не потрапляти на кремлівські фейки, оскільки під час війни їхні пропагандисти працюють посилено.

InformNapalm

У телеграмі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm є 124 тисячі слідкувачів. Нагадаємо, що це волонтерська ініціатива щодо інформування про російсько-українську війну.

DeepState

Тут зібрано ґрунтовну аналітику про події в Україні та світі. Новини з'являються швидко, так само як і роз'яснення до них.

Ґрунт

Ґрунт позиціонує себе як медіа з чіткою патріотичною позицією. На каналі пишуть про Україну та українців, війну та мир, політику та економіку, "чорне і біле".

Суспільне

На офіційний канал новин "Суспільного" підписані понад 292 тисячі людей. Повідомлення тут переважно короткі, але оперативні. Інформація теж перевірена.

Штірліц

Канал Анатолій Штірліц має 145 тисяч підписників. Тут актуальні новини з фронту, "двухсоті" росіяни та багато інших цікавинок. Веде його офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, а "Штірліц" – це його позивний.

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