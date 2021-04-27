Армія, ЗМІ чи нардепи: кому найбільше довіряють українці – цікаві дані

Високий рівень довіри серед українців продовжує зберігатися до армії. Це – єдиний інститут, який має позитивний баланс довіри.

Такі дані наводить Український інститут майбутнього, посилаючись на результати нового опитування.

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Рівень довіри до держінституцій

Згідно з даними опитування, армія залишається єдиним інститутом, якому громадяни довіряють. Кількість тих, хто їй довіряє, на 20% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ. Натомість всі інші інститути мають негативний баланс довіри. Серед них порівняно кращі показники демонструють ЗМІ та патрульна поліція.

Найнижчі показники довіри мають:

Верховна Рада;

Антикорупційний суд.

Як пояснили в Українському інституті майбутнього, антикорупційні органи – НАБУ та САП – нині мають баланс довіри -60% при -67% у другій хвилі. Наразі важко говорити, чи це ситуативне коливання або ж тенденція до зменшення довіри. Відповідь в інституті зможуть дати лише за кілька хвиль.

Що відомо про опитування? Опитування проводили упродовж 9 – 18 квітня 2021 року. Метод опитування – face-to-face. Кількість респондентів – 2400. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.



Динаміка довіри до українських інституцій / Дані Українського інституту майбутнього