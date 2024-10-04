Мобілізація в Україні: кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК у 2024 році

Через повномасштабне вторгнення в Україні проходить загальна мобілізація. Саме тому військовозобов'язаним треба оновити дані в ТЦК.

Про це говориться у законопроєкті №10449. Якщо людина зобов'язана оновити дані, проте цього не зробить, то він може отримати штраф.

Хто може не оновлювати дані в ТЦК

Згідно з українським законодавством, всі військовозобов'язані громадяни повинні оновлювати свої особисті дані через застосунок Резерв+ і звертатися до ТЦК. Проте є категорії осіб, на яких цей обов'язок не поширюється. До таких належать:

ті, хто не є громадянами України;

ті, у кого за рішенням ВЛК є статус "не придатний до несення військової служби";

ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі.

Також не зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК чоловіки молодше 18 та старше 60 років, а також жінки, які не мають медичної або фармацевтичної освіти. Окрім того, чоловіки, виключені з військового обліку, також не повинні звертатися до ТЦК, проте вони мають мати документ, що підтверджує факт їх виключення.

Кому потрібно оновлювати дані в ТЦК

Кожен громадянин України має знати, хто відповідає за оновлення даних у ТЦК, щоб уникнути штрафів або кримінальної відповідальності. Необхідно звернутися до відповідного органу та оновити інформацію: